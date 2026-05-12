Veznjak Arsenala umirovio se od reprezentacije s 32 godine

(AP Photo/Petr David Josek) via Guliver Image

Arsenal je vodeća ekipa Premier lige i nalazi se u finalu Lige prvaka, a doprinos, iako ne preveliki, imao je i danski veznjak Christian Norgaard koji je ovog ljeta londonski Brentford zamijenio londonskim Arsenalom.

Ove sezone Norgaard se nije previše naigrao. U Premier ligi skupio je šest nastupa, tome je dodao sedam u kupovima (četiri u FA Cupu, tri u EFL Cupu), a kruna njegovog boravka u Arsenalu bit će debi u Ligi prvaka.

Danac je s 31 godinom debitirao u elitnom europskom natjecanju gdje je u dosadašnjem dijelu natjecanja skupio šest nastupa. Za Arsenal još nije postigao gol, ali je upisao dvije asistencije u FA Cupu.

Osim toga, njegova sezona bit će značajna i po tome što se s 32 godine oprostio od danske reprezentacije. Ovog ožujka njegova zemlja propustila je izboriti nastup na Svjetskom prvenstvu jer je u finalu play-offa izgubila od Češke nakon jedanaesteraca.

Norgaard je svoju odluku priopćio u utorak, a za Dansku je skupio 41 nastup zabivši i dva gola.