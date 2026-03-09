Veznjak Cityja optužio suca da je nepristran: Sada mu je stigla kazna

Podijeli :

(AP Photo/Phelan M. Ebenhack, File) via Guliver Image

Veznjak Manchester Cityja Rodri kažnjen je u ponedjeljak s 80.000 funti zbog komentara o sucu nakon utakmice engleske Premier lige protiv Tottenhama.

Rodri je optužio suca Roberta Jonesa da “nije neutralan” nakon remija Cityja s Tottenhamom 2:2 1. veljače. Engleski nogometni savez (FA) priopćio je da je Rodri priznao optužbu za nedolično ponašanje tijekom intervjua nakon utakmice, nakon što je dao komentare koji su implicirali pristranost i dovodili u pitanje integritet suca.

Rodri je bio ljut nakon što je gol Dominica Solankea priznat nakon što je, čini se, udario nogom braniča Cityja Marca Guehija u nogu.

“Znam da smo toliko toga pobijedili i ljudi ne žele da pobijedimo, ali sudac mora biti neutralan. Nije fer jer smo toliko naporno radili. Kad završi, ostanete frustrirani”, rekao je tada Španjolac Rodri, dobitnik Zlatne lopte 2024.