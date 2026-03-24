Veliki udarac za Arsenal: Jedno od najvećih pojačanja sezone mjesec dana van pogona

Arsenal je u nedjelju u finalu EFL Cupa izgubio od Manchester Cityja s 2:0. Već prije utakmice nešto se loše osjećalo u zraku oko sjevernolondonskog kluba jer je Eberechi Eze bio izvan sastava.

Očekivali su u Arsenalu da će to biti samo pauza za tu utakmicu te da će nakon reprezentativne pauze nova “desetka” kluba ponovno stupiti na travnjak.

Međutim, u utorak popodne stigle su vijesti iz Engleske kako Eze neko vrijeme neće biti na raspolaganju Mikelu Arteti.

Sami Mokbel, novinar BBC-a te James McNicholas, novinar The Athletica, objavili su kako bi Englez trebao propustiti mjesec dana. Srećom po Topnike, 10 dana otpast će na reprezentativnu pauzu, a u prvoj utakmici nakon stanke Arsenal gostuje u Southamptonu u sklopu četvrtfinala FA Cupa.

Eze bi osim tog susreta trebao propustiti gostujući i domaći ogled četvrtfinala Lige prvaka sa Sportingom, utakmicu s Bournemouthom na Emiratesu te najvažnije gostovanje sezone, ono na Etihadu protiv ManchesterCityja 19. travnja.

Po predviđanjima bi Eze morao biti spreman za 34. kolo Premier lige kada Arsenal na Emiratesu dočekuje Newcastle. Olakotna okolnost za Topnike je što bi se nakon pauze na travnjak trebao vratiti kapetan Martin Odegaard koji bi mogao nadomjestiti izostanak Ezea.