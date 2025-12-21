Veliki problemi za Liverpool: Najskuplje pojačanje u povijesti slomilo nogu?

Podijeli :

(AP Photo/Ian Walton) via Guliver Image

U subotu je Liverpool na gostovanju kod Tottenhama s 2:1 došao do pobjede, no nakon susreta pojavili su se problemi.

Naime, iz igre je nakon postizanja pogotka izašao Alexander Isak. Odmah se činilo da je riječ o velikoj ozljedi, no kako javlja The Athletic riječ o jednoj od lošijih ozljeda u sportu.

Šveđanin je prema informacijama koje dolaze iz Engleske slomio nogu što znači da ga neko vrijeme, vjerojatno više mjeseci, neće biti na terenu. Alexander Isak je inače ovo ljeto stigao za rekordan iznos. Liverpool ga je platio 125 milijuna funti, a ta cifra može narasti do 130 milijuna ako se ispune bonusi.

Redsi su napokon proigrali te za poraz ne znaju od kraja studenog. Trenutačno su na petoj poziciji s 10 bodova manje od vodećeg Arsenala.