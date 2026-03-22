Veliki problemi za City: Otpao im najbolji stoper uoči finala s Arsenalom

(AP Photo/Jose Breton) via Guliver Image

Uoči finala EFL Cupa na Wembleyju između Arsenala i Manchester Cityja stigle su loše vijesti za ekipu koju vodi Pep Guardiola.

Dva i pol sata prije utakmice engleski The Athletic je objavio kako portugalski stoper Ruben Dias neće nastupiti u finalu.

Razlog za to je ozljeda zadnje lože koju je očito zadobio u utakmici s Real Madridom u osmini finala Lige prvaka. Portugalac je u uzvratu protiv Madriđana napustio teren nakon prvog poluvremena, a sada je došla vijest kako nije dovoljno spreman za nastup u prvom velikom engleskom finalu u 2026. godini.

Još jedan veliki problem za City je što neće moći računati ni na skupocjeno pojačanje Marca Guehija. Engleski stoper je ranije ove sezone nastupio za Crystal Palace u ovom Kupu, ali to nije razlog zbog kojeg ne smije nastupiti. Naime, Guehi je mogao nastupiti u ovom finalu da su ga Građani prijavili prije prve utakmice polufinala EFL Cupa protiv Newcastlea.

Tako bi stoperski par trebali činiti Nathan Ake i Abdukodir Khusanov, osim ako Guardiola ponovno ne iznenadi sa svojim sastavom.