Velike riječi Xabija Alonsa o Wirtzu: ‘Zbog njega sam vjerojatno i dobio posao u Realu’

Podijeli :

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver

Trener Real Madrida Xabi Alonso pun je hvale za svog bivšeg igrača Floriana Wirtza, koji u Liverpoolu još nije uspio uhvatiti formu iz protekle dvije sezone dok je igrao za Bayer Leverkusen.

Bayer je u sezoni 2023-24. osvojio duplu krunu pod vodstvom Alonsa, s tim da je do naslova u Bundesligi došao bez poraza. Wirtz je te sezone upisao 18 golova i 20 asistencija u svim natjecanjima te je proglašen za najboljeg nogometaša Bundeslige. Njemački reprezentativac je u zadnje dvije sezone u Bayeru ubilježio 34 pogotka i 35 asistencija.

POVEZANO VIDEO / Njemačka do zadnjih 20 minuta strahovala od nove katastrofe, Amiri i Wirtz spasili dan VIDEO / Salah u pobjedi Liverpoola izjednačio rekord Waynea Rooneyja

Ovog ljeta prešao je Liverpool, koji je za njega platio 125 milijuna eura odštete. U engleskom prvaku je u 14 utakmica ostvario tri asistencije, ali se još nije upisao u strijelce.

“Dolazak u Liverpool je velika promjena za njega i treba mu vremena da se adaptira. On je poseban igrač, ima kvalitetu, karakter i vrlo je kompetitivan. Zbog njega sam vjerojatno i dobio posao u Realu, i vrlo sam mu zahvalan”, rekao je trener Reala uoči večerašnjeg gostovanja kod Liverpoola u Ligi prvaka.

Alonso dobro zna što govori jer je kao igrač pet godina proveo u Liverpoolu, odigravši 210 utakmica za “Redse“.