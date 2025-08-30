Velika drama nakon londonskog derbija, spriječen pokušaj masovnog ubojstva?!

Podijeli :

AP Photo/Ian Walton via Guliver

Nakon završetka londonskog derbija između Chelseaja i Fulhama, prava drama odvijala se u blizini stadiona Stamford Bridge.

Londonska policija uhitila je naoružanog muškarca zbog sumnje da je planirao masovnu pucnjavu.

POVEZANO VIDEO / Opet autogol: United je na ovaj način poveo protiv Burnleyja

Prema prvim informacijama britanskih medija, osumnjičenik je bio u punoj borbenoj opremi – nosio je pancirni prsluk i kacigu, a sa sobom je imao vatreno oružje i dodatno streljivo.

Policija je reagirala odmah nakon završetka utakmice i uspjela ga neutralizirati prije nego što je mogao upotrijebiti oružje.

Stamford Bridge je večeras bio rasprodan, a prisutnost tisuća navijača dodatno naglašava ozbiljnost situacije. Da policija nije reagirala na vrijeme, posljedice su, prema navodima medija, mogle biti katastrofalne.

Londonske vlasti otvorile su istragu kako bi utvrdile motive osumnjičenika. Također istražuju je li djelovao sam ili je bio dio šireg plana.