Vatrenog želi jedan od najbogatijih klubova Premier lige

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Hrvatski reprezentativac Luka Sučić našao se na meti jednog od najbogatijih klubova Premier lige.

Za 23-godišnjeg veznjaka Real Sociedada snažan je interes pokazao Newcastle United, a na njegovu dovođenju na Saint James’ Park već se naveliko radi, prenose Sportske novosti.

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Glavni pokretač ove priče jest novi menadžer Svraka, njemački stručnjak Matthias Jaissle. Nakon što je preuzeo klupu Newcastlea i potpisao četverogodišnji ugovor kao nasljednik Eddieja Howea, Jaissle je Upravi kluba odmah označio hrvatskog reprezentativca kao svoju veliku želju za slaganje momčadi sposobne za sam vrh engleskog nogometa.

Jaissle izuzetno dobro poznaje Sučićeve igračke kvalitete budući da su usko surađivali u Red Bull Salzburgu. Pod njegovim je vodstvom hrvatski veznjak osvajao naslove i igrao ponajbolji nogomet u dosadašnjoj karijeri, pa stoga ne čudi što ga njemački strateg želi ponovno vidjeti u svojoj svlačionici.

Unatoč velikom interesu s Otoka, realizacija ovog posla neće ići glatko. U Real Sociedadu na Sučića gledaju kao ključnog igrača oko kojeg planiraju graditi igru u nadolazećoj sezoni. Baski nemaju nikakvu potrebu žuriti s prodajom te ga žele dodatno afirmirati prije nego što u budućnosti ostvare rekordnu odštetu, a navodi se i kako se samom Sučiću u ovom trenutku previše ne žuri iz San Sebastiána.

Ipak, uz financijsku moć kakvu posjeduje Newcastle i inzistiranje trenera koji ga sjajno poznaje, ishod ove transferne sage ostaje otvoren sve do kraja ljetnog prijelaznog roka.