Van Dijk napokon otkrio gdje nastavlja karijeru: ‘Da, došlo je do razvitka u pregovorima’

Anthony STANLEY / ATPimages via Guliver

Virgil van Dijk napokon je prekinuo šutnju i otkrio planove za nastavak svoje karijere, unatoč brojnim špekulacijama koje su ga posljednjih mjeseci povezivale s velikim europskim klubovima poput Real Madrida i PSG-a.

Nizozemski stoper potvrdio je da su pregovori oko novog ugovora s Liverpoolom u tijeku i da napreduju u pozitivnom smjeru.

“Novi ugovor? Da, došlo je do razvitka u pregovorima. To su pregovori koje vodimo već neko vrijeme i napredovali smo. Volim ovaj klub, volim Liverpool i volim ove navijače,” izjavio je Van Dijk, jasno dajući do znanja kako mu je ostanak na Anfieldu prioritet.

Engleski mediji pišu da bi 32-godišnji branič uskoro trebao potpisati novi dvogodišnji ugovor, čime bi otklonio sve dileme i odbacio izdašne ponude drugih klubova. Van Dijk je član Liverpoola od 2018. godine, kada je stigao iz Southamptona za 85 milijuna eura. U dresu Redsa upisao je 313 nastupa, zabio 15 golova i dodao 13 asistencija.

Jedan je od simbola Kloppove ere i ključni igrač u osvajanju Lige prvaka, Premier lige, FA kupa i Liga kupa. Njegova odluka da ostane još jednom potvrđuje koliko je duboko povezan s klubom i navijačima s Anfielda.