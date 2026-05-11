Utakmica karijere od 21 sat: Jakirović u paklu Dena lovi finale na Wembleyu

xIanxLyallx PSI-24218-0052 via Guliver

Mjesto u finalu doigravanja za ulazak u Premier ligu odlučit će uzvratni polufinalni dvoboj između Millwalla i Hull Cityja, koji se ovog ponedjeljka igra u 21 sat. Prva utakmica završila je bez pogodaka (0:0), pa je sve ostalo potpuno otvoreno uoči londonskog uzvrata.

Nogometaši Millwalla su regularni dio sezone završili na trećem mjestu, samo bod iza Ipswicha koji je izborio izravan plasman u Premier ligu. Unatoč tome, riječ je o najboljem plasmanu kluba u drugom razredu engleskog nogometa još od sezone 1993./94.

Londonski klub sanja povijesni iskorak i prvi nastup u Premier ligi, odnosno povratak u najviši rang prvi put nakon sezone 1989./90.

U prvom ogledu Millwall je bio blizu pobjede, no kasni pogodak Ryana Leonarda poništen je zbog prekršaja. Momčad Alexa Neila tako je produžila niz neporaženosti na šest utakmica te s optimizmom dočekuje uzvrat na svom stadionu.

Poseban razlog za vjeru domaćinu daje forma na The Denu, gdje je Millwall slavio u četiri od posljednjih šest domaćih susreta, pritom bez primljenog pogotka.

Obrana je pritom najveći adut Lionsa – u 23 domaće utakmice ove sezone čak 11 puta sačuvali su mrežu netaknutom, što je najbolji učinak u ligi.

Jedini podatak koji može zabrinuti domaće jest tradicija, budući da Millwall nije uspio pobijediti Hull na svom stadionu u posljednja četiri međusobna susreta.