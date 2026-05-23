United je treći u Premier ligi, a njihova zvijezda proglašena je najboljim igračem sezone

Foto: Premier League

Skoro sve najvažnije pozicije u Premier ligi su podijeljene pa se tako zna prvak (Arsenal), četiri sigurna kluba u Ligi prvaka (Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa), dva sigurna putnika u Championship (Wolves, Burnley) te nekoliko sigurnih putnika u europska natjecanja.

Tako je kolo prije kraja poznata i nagrada za najboljeg pojedinca. Iako je njegov klub Manchester United završio na trećem mjestu, Bruno Fernandes proglašen je najboljim igračem lige.

Mnogi kao razlog vide njegovo izjednačavanje rekorda od 20 asistencija u jednoj sezoni Premier lige. Taj pothvat napravio je u utakmici s Nottinghamom kada je asistirao za treći gol Uniteda.

Fernandes u posljednjem kolu protiv Brightona može srušiti rekord Thierryja Henryja i Kevina de Bruynea. Za to će mu trebati tek jedna asistencija.

Mnogi ovaj izbor vide kao kontroverzan jer je United cijelu sezonu igrao tek jedno natjecanje, a Fernandes ih, unatoč dobrim igrama, nije uspio dovesti niti blizu borbe za naslov. Vodeći Arsenal bježi im čak 14 bodova kolo prije kraja.

Posebno ogorčeni mogli bi biti navijači Arsenala koji s razlogom mogu smatrati da je ovu nagradu zaslužio Declan Rice ili David Raya koji su bili najbolji pojedinci Topnika u osvajanju 14. naslova u Engleskoj.