United ga je platio 95 milijuna, sad će zbog njega klub iz La Lige srušiti klupski rekord

Manchester United i Betis načelno su se dogovorili u vezi transfera krilnog napadača Antonyja (25), koji je proljetni dio prošle sezone proveo na posudbi u španjolskom klubu.

Britanski mediji tvrde da će se Antony vratiti na posudbu u Betis, koji će morati otkupiti njegov ugovor u ljeto sljedeće godine. “Crveni vragovi” su prije tri godine Ajaxu platili 95 milijuna eura odštete za brazilskog nogometaša.

Otočki mediji procjenjuju da će Betis u Antonyjevom slučaju oboriti klupski rekord kad je u pitanju najskuplje pojačanje u povijesti kluba. Tu titulu od ljeta 1998. godine drži brazilski ofenzivni veznjak Denilson, za kojeg je španjolski klub platio Sao Paulu 30 milijuna eura.

Antony je dolaskom trenera Rubena Amorima pao u drugi plan, te je imao skromnu minutažu u Unitedu. U siječnju je poslan na posudbu u Betis, gdje je uspio oživiti svoju karijeru, te je upisao devet golova i pet asistencija.