U City je došao za 55 milijuna eura, sad odlazi sa 17 trofeja i kao klupska legenda

Podijeli :

AP Photo/Francisco Seco via Guliver

Objavio je najpouzdaniji stručnjak za transfere.

John Stones (31), jedan od najtrofejnijih igrača u povijesti Manchester Cityja, na ljeto odlazi s Etihada kao slobodan igrač, objavio je Fabrizio Romano.

Stones napušta Manchester City točno deset godina od dolaska iz Evertona u transferu vrijednom 55 milijuna eura. On je u dresu Građana osvojio ukupno 17 trofeja, uključujući Ligu prvaka i čak šest naslova engleskog prvaka.

Već je ranije potvrđen odlazak Bernarda Silve, tako da će Manchester City u istom ljetu ostati bez dvije klupske legende moderne ere.