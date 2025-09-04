Turski mediji: Bešiktaš poslao ponudu za Arsenalovo lijevo krilo

Podijeli :

AP Photo/Frank Augstein via Guliver Images

Prijelazni rok u većini Europe je gotov, no još uvijek u nekim državama klubovi mogu dovoditi igrače. Jedna od njih je Turska u kojoj svi pokušavaju popuniti mjesta u svom kadru. Bešiktaš nakon ispadanja iz Europe svoj fokus okreće na ligu, a smatraju da će im za to ključan biti Leandro Trossard.

Lijevo krilo Arsenala propustilo je pripreme zbog ozljede, a nije sudjelovao previše ni na otvaranju sezone. Nastupio je tek protiv Leedsa nakon ozljede Bukaya Sake dok je protiv Manchester Uniteda i Liverpoola cijeli susret proveo na klupi.

Već neko vrijeme se priča da će jedan od dva lijeva krila, Gabriel Martinelli i Trossard, napustiti sjeverni London, no nisu uspjeli pronaći zadovoljavajuće ponude u Europi i Saudijskoj Arabiji. Mikel Arteta još uvijek više računa na Brazilca pa je za očekivati da će Trossard prvi napustiti klub.

Što se tiče ponude za Trossarda, turski medij Sozcu navodi da je Bešiktaš ponudio 22 milijuna eura za usluge belgijskog reprezentativca, ali da Arsenal još uvijek nije odgovorio. Do kraja prijelaznog roka u Turskoj još je osam dana pa je za očekivati da bi Arsenal brzo mogao odgovoriti na ponudu turskog kluba.