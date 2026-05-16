Turski insajder: Kovačić je otpisan u Cityju, evo tko je zainteresiran za njega

GrahamxHuntx PSI via Guliver

Turski insajder donosi informacije.

Hrvatski veznjak Mateo Kovačić je ove sezone odigrao samo šest utakmica za višestrukog engleskog prvaka. Ukupno je za Manchester City nastupio 94 puta i zabio deset golova te podijelio pet asistencija.

Kovačić je navodno otpisan u Manchester Cityju tri godine nakon što ga je taj klub kupio od Chelseaja uz odštetu od 29 milijuna eura, barem tako javlja turski insajder i novinar Ekrem Konur te dodaje kako su razlozi za to Kovačićevi kronični problemi s ozljedama, nemogućnost prilagodbe igri visokog tempa te Guardiolina želja da pomladi momčad.

Kovačićeva nova lokacija bili bi talijanski velikani Milan i Inter. Spominju se i turski velikani Bešiktaš i Fenerbahče, ali oni navodno prije svega žele temeljitu liječničku dokumentaciju u povijesti ozljeda našeg veznjaka.