Tudora pitali o bizarnoj situaciji s Anfielda: ‘Sada ga više ne zovem Allan, nego Arne’

Igor Tudor prošlog je vikenda osvojio prvi bod kao trener Tottenhama. Na Anfieldu je njegova momčad odigrala 1:1 protiv Liverpoola, a poraz je u 90. minuti spriječio Richarlison. Domaći su poveli već u 18. minuti pogotkom Dominika Szoboszlaija, no gosti su u samoj završnici ipak stigli do vrijednog izjednačenja.

Uoči susreta Tudor je privukao veliku pažnju javnosti. Na društvenim mrežama i u pojedinim medijima pojavile su se tvrdnje da je hrvatski trener zamijenio jednog člana stručnog stožera Spursa za trenera Liverpoola Arnea Slota, što su zabilježile i kamere. Sve se odvilo pri izlasku iz tunela na Anfieldu, u razdoblju kada je klub pod pritiskom zbog slabijih rezultata.

Tko je čovjek kojeg je Tudor zamijenio za Slota? VIDEO / Viralna scena na Anfieldu, Tudor prišao krivom čovjeku misleći da je Slot

Video koji se brzo proširio internetom prikazuje Tudora kako s leđa prilazi klupskom časniku za vezu s igračima Allanu Dixonu. Mnogi su zaključili da je, misleći da se radi o Slotu, srdačno pozdravio svog suradnika – potapšao ga po leđima, zagrlio i kratko popričao.

Korisnici društvenih mreža nisu ga štedjeli. “Igor Tudor je mislio da je ovaj nasumični ćelavac Slot”, napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: “Tudor ne zna ni tko je trener Liverpoola.” Treći je komentirao: “Tudor je iskreno mislio da je to Arne Slot. To na neki način sve govori, zar ne?”

Još jedan komentar glasio je: “Komične scene – Igor Tudor mislio da se pozdravlja s Arneom Slotom, a bio je to drugi ćelavac.” Pojavio se i duži osvrt: “Kakav neugodnjak! Trener Tottenhama Igor Tudor pokušao se pozdraviti s Arneom Slotom uoči utakmice Liverpoola i Spursa. Tek da bi shvatio da je to zapravo član osoblja Allan Dixon, još jedan ćelav čovjek. Klasična zamjena identiteta!”

Dixon je dugogodišnji i cijenjeni član Tottenhamova stožera koji na dan utakmice preuzima dio menadžerskih zadaća, uključujući i sudjelovanje u vođenju izmjena. Ujedno je i šogor bivšeg predsjednika kluba Daniela Levyja, a mnogi primjećuju da podsjeća i na nekadašnjeg vratara Spursa Brada Friedela.

Tjedan dana kasnije Tudor je dobio pitanje novinara: “Jeste li mislili da je to Arne Slot?”

Ovako je odgovorio:

“Moj sin ima 20 godina i javio mi je da mi se u Hrvatskoj svi smiju zbog greške koju sam napravio. Pitao sam ga o kojoj greški je riječ. Objasnio mi je, pa sam ga pitao zna li tko je taj tip. Kada je rekao da ne zna, otkrio sam mu da je to Alan Dixon, s kojim provodim cijele dane.

Onako sam mu se javio dok je stajao kod moje klupe na Anfieldu jer sam se šalio. Ako pogledate snimku situacije, vidjet će te da ga dotaknem s leđa s jedne strane, a dođem mu s druge. I onda kada se on okrenuo, nasmijao sam se.

Jasno mi je da u Hrvatskoj ne znaju tko je Alan Dixon, ali da ovdje u Engleskoj ne znaju da je to tip s kojim provodim cijele dane… To je redikulozno. I sada to prije utakmica radimo namjerno. Više ga ne zovem Alan, nego Arne.

Međutim, tako je to u 2026. Vijesti trebaju biti zabavne i to mi je jasno, ali ponekad je stvarno redikulozno i ne shvaćam to. Uostalom, vi bolje od mene znate kako se izmišljaju vijesti, haha.”