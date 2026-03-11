Tudora pitali misli li da bi trebao ostati trener Tottenhama, evo kako je odgovorio

Kad se podvuče crta, dolaze teški dani za Tottenham.

Poraz od Atletica u Madridu od “samo“ 5:2 ne izgleda tako strašno ako se zna da je engleska momčad već nakon samo 15 minuta igre imala zaostatak od tri gola. Nikada se ranije u povijesti Lige prvaka nije dogodilo da neka momčad u nokaut-fazi gubi 3:0 već nakon samo četvrt sata igre.

Tudor je već tada bio prisiljen, u 17. minuti, zamijeniti indisponiranog češkog vratara Antonína Kinskýja, što se također nikada prije nije dogodilo u povijesti Lige prvaka.

Trener Tottenhama govorio je tijekom konferencije za medije i o svojoj budućnosti:

“Ovo nije tema za mene. Nije riječ o mom poslu, već o tome kako pomoći momčadi. Uvijek razmišljam na taj način. Svjestan sam u kakvoj smo situaciji i koje probleme imamo. Također vidim želju igrača da rade prave stvari. Dobro smo počeli, ali ponekad je vrlo teško objasniti neke stvari.“

Na konkretno pitanje misli li da zaslužuje zadržati posao u Tottenhamu kratko je odgovorio:

“No comment! (Bez komentara).“

Tottenham u nedjelju gostuje kod Liverpoola u Premier ligi, a potom ga u srijedu očekuje uzvrat protiv Atletica.