Tudor: Uvjeren sam da ćemo ostati u ligi, ali ovo su igrači s lošim navikama

Igor Tudor je u nedjelju debitirao na klupi Tottenhama u njihovom najvećem derbiju protiv Arsenala. U tom susretu je momčad Igor Tudora izgubila s 4:1, a nakon utakmice hrvatski trener dao je svoj komentar.

“Tužan sam jer nismo učinili dovoljno. Arsenal je bio puno bolji. Postojala je prevelika razlika između dviju momčadi. Imali smo čak i fizičkih problema kako bismo skupili 11 igrača na terenu plus trojicu na klupi.

Dobro je vidjeti ovakvu momčad da nam pokaže gdje trebamo biti jer se mučimo u mnogo stvari. Psihološki se moramo izvući iz ove situacije, a jedini način je rad. Ostati tihi, ostati ponizni. Gledati u budućnost iz dana u dan, napredovati iz dana u dan i iz tjedna u tjedan. Trenutačno su previše jaki.

Moramo raditi. U prošlosti je bilo previše loših navika. Svatko od nas, svaki dio momčadi mora pogledati sebe, napredovati i biti ponizan. Sve se svodi na rad. Moramo više trčati, raditi, dobivati duele i druge lopte. Pripremali smo se četiri ili pet dana, ali oni su bili brži.

Igrači su pokazali strast, htjeli su trčati i igrati. No visoko smo pritiskali, a nismo uspijevali doći do lopte. Oni su snažniji, imaju više snage i energije. Više vjeruju, i to je na kraju ključ. To je to. Izvući pouke.”

Na pitanje o lošim navikame je odgovorio:

“O tome razgovaramo kao momčad u svlačionici. Nije bilo lako. Naravno da mi se to nije svidjelo, ali ponekad je bolje da se jasno vidi gdje smo kako bismo razumjeli što trebamo učiniti. Sada sam vidio istinu. Dobro je. Ali tako je kako je. U utorak na treningu svi mirni, ponizni i počinjemo ozbiljno raditi.”

Pitali su ga i o mogućem ispadanju iz lige, a na to je odgovorio:

“Naravno da sam uvjeren. Ovo su igrači koji su dobra skupina, ali s lošim navikama. Nitko mi ne može reći da nemamo kvalitetu.

Ali moramo se promijeniti, napraviti mentalni zaokret i imati mentalnu oštrinu kako bismo bili u utakmici od prve minute, uz potrebnu fizičku snagu. Jedan ili dva igrača nisu imali dobar dan, ali to se može dogoditi. Previše igrača imalo je problema. To je rezultat.”