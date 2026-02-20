Tudor: Tottenham će sto posto i sljedeće sezone biti u Premier ligi

Podijeli :

Antonello Sammarco Image nella via Guliver

Hrvatski trener Igor Tudor održao je svoju prvu konferenciju za medije kao trener Tottenhama.

Spursi u nedjelju od 17:30 igraju londonski derbi protiv Arsenala, a Tudor je otkrio kako se bori s velikim brojem ozlijeđenih igrača.

“U ovom trenutku imamo deset ozlijeđenih i trenirali smo sa samo trinaestoricom. Tako je kako je. Nije fantastično, nije prelijepo, ali imat ćemo 13 igrača i to je sasvim dovoljno da u nedjelju ostvarimo ono što želimo”, izjavio je Tudor.

POVEZANO VIDEO / Tudorov prvi intervju kao trenera Spursa: ‘Svjestan sam da nije lako’

Upitan je i je li uživao u prvim danima na novom poslu, odgovorio je u svom prepoznatljivom stilu.

“Nisam uživao jer nisam ovdje da bih uživao. Ovdje sam da radim. Ovo je tek početak i puno je posla pred nama. Privilegija je biti ovdje”, poručio je.

Za kraj je bez imalo dvojbe otklonio svaku sumnju u ostanak Spursa u ligi. Na pitanje hoće li Tottenham i sljedeće sezone biti u Premier ligi, odgovorio je: “Sto posto.”