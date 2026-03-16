‘Tudor se spasio, ali otkaz je i dalje realna opcija’

Igor Tudor (47) ostat će privremeni trener Tottenham Hotspur F.C., objavio je The Times. Hrvatski stručnjak vodit će londonsku momčad u srijedu u 21 sat u UEFA Champions League protiv Atlético Madrid, kao i u važnoj prvenstvenoj utakmici protiv Nottingham Forest F.C. u nedjelju u 15:15.
Uprava Tottenhama razmatrala je druge opcije nakon teškog poraza 5:2 u prvoj utakmici protiv Atletica prošlog tjedna, što je Tudoru bio četvrti poraz u isto toliko utakmica na klupi Spursa. Dio igrača navodno je bio nezadovoljan njegovim odnosom prema vratarima Guglielmo Vicario i Antonín Kinský.
Ipak, remi na gostovanju kod Liverpool F.C. (1:1), u kojem je Tottenham veći dio susreta bio bolja momčad, uvjerio je čelnike kluba da je Tudor uspio stabilizirati situaciju. Spursi se uz loše rezultate bore i s brojnim ozljedama, pa trener trenutačno ne može računati na čak 12 igrača.
Iz kluba je potvrđeno da će Tudor u utorak poslijepodne održati konferenciju za medije uoči uzvratne utakmice protiv Atletica, koji u London dolazi s velikom prednošću od 5:2 iz prvog susreta.
U međuvremenu, Nottingham Forest F.C. imat će manje vremena za pripremu za nedjeljni dvoboj jer u četvrtak gostuje kod FC Midtjylland u UEFA Europa League, nakon poraza 1:0 u prvoj utakmici.
Tudorova budućnost ovisi o sljedećim utakmicama
Ako susreti protiv Atletica, a posebno protiv Foresta, završe nepovoljno, Tottenham bi ipak mogao smijeniti Tudora tijekom predstojeće reprezentativne stanke. U tom slučaju klub bi do kraja sezone imao još sedam prvenstvenih utakmica, a do sljedećeg susreta – gostovanja kod Sunderland A.F.C. – tri tjedna pauze.
U Tottenhamu se ipak nadaju da bi dobra igra protiv Liverpoola mogla biti poticaj Tudoru da stabilizira momčad i izvuče je iz zone ispadanja. Pobjeda protiv Foresta donijela bi Spursima četiri boda prednosti ispred tog suparnika i, uz bolju gol-razliku, dodatnu sigurnost.
Razmatrana je i opcija dovođenja stalnog trenera, koji bi imao veći autoritet od još jednog privremenog rješenja. Međutim, željeni kandidati poput Mauricio Pochettino, Roberto De Zerbi i Andoni Iraola vjerojatno neće biti dostupni prije ljeta.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!