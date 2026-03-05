Tudor novi londonski derbi na klupi Tottenhama dočekuje u nikad težoj poziciji

Podijeli :

Igor Tudor je prije otprilike mjesec dana preuzeo klupu Tottenhama. Zamijenio je na toj poziciji Danca Thomasa Franka koji je Spurse ostavio u lošoj poziciji, odnosno u borbi za ostanak u Premier ligi.

Stanje nakon Tudorovog preuzimanja nije se poboljšalo. Štoviše, bodovno se to i pogoršalo. Tudor je debitirao porazom od Arsenala (1:4) na Tottenhamovom stadionu da bi tjedan dana kasnije izgubio i od Fulhama (2:1) u novom gradskom derbiju.

U četvrtak navečer hrvatskog trenera očekuje još jedan londonski derbi. Nakon susreta sa sjevernolondonskim i zapadnolondonskim, došao je red i na klub iz južnog Londona. Riječ je, naravno, o Crystal Palaceu koji je u nešto boljoj situaciji na tablici, ali u sličnoj formi.

Orlovima bi eventualna pobjeda praktički garantirala ostanak jer bi došli na +11 od zone ispadanja dok bi Spursima sve osim pobjede značilo i dramu u sljedećih devet kola.

Naime, Tottenham ima 29 bodova nakon 28 kola te imaju samo jedan bod više od 18. West Hama koji je u srijedu porazio Fulham na gostovanju s 1:0. Imaju bod više i od 17. Nottingham Foresta koji je izvukao bod na Etihadu protiv Manchester Cityja.

Situacija se za Tottenham ne popravlja u nadolazećim tjednima jer sljedećeg vikenda putuju u Liverpool i to nakon gostovanja u Ligi prvaka (Atletico Madrid), a onda im nakon susreta s Redsima dolazi jedna od najbitnijih utakmica, ona s Nottingham Forestom.

Dok Tottenham bude igrao s Liverpoolom, West Ham će na svom stadionu ugostiti City koji ulazi u ludi ritam FA Cupa, Lige prvaka i Premier lige dok će Forest igrati protiv Fulhama koji posljednjih tjedana kroji dno tablice.