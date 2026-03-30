Tudor nije uzeo otpremninu od Tottenhama?

Vince Mignott/MB Media via Guliver

Igor Tudor nakon 44 dana napustio je klupu Tottenham Hotspura.

Hrvatski trener napušta Tottenham nakon samo 44 dana na klupi, tijekom kojih je vodio momčad u sedam utakmica.

U tom razdoblju upisao je čak pet poraza, jedan remi i jednu pobjedu, i to protiv Atletico Madrida u Ligi prvaka. U Premier ligi osvojio je tek jedan bod, u remiju protiv Liverpoola, dok je u osmini finala Lige prvaka ispao upravo od Atletico Madrida.

U posljednjem susretu poražen je uvjerljivih 3:0 na domaćem terenu od izravnog konkurenta u borbi za opstanak, Nottingham Foresta. Tako se Tottenham sedam kola prije kraja nalazi na 17. mjestu s 30 bodova, samo jednim više od 18. West Hama i zone koja vodi u Championship.

Više izvora iz engleskih medija potvrđuje da hrvatski trener nije htio uzeti otpremninu, na koju je imao pravo.

“Pokazao je klasu”, piše Yahoo Sports.