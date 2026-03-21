Tudor: Nakon Nottinghama, slijede nam velika tri tjedna

Paul Terry Sportimage via Guliver

Nakon ispadanja iz Lige prvaka, Tottenhamu je potpuni fokus na prvenstvu.

S 30 bodova na kontu, imaju samo jedan bod prednosti ispred zone ispadanja, isto koliko i ispred 17. Nottingham Foresta, koji je prvi iznad crte. S kojima Spursi igraju sutra, a Igor Tudor najavio je tu utakmicu.

„Da, James Maddison bi nam se mogao vratiti još do kraja ove sezone. Radi s loptom i sprinta u trku, pa smo na tom polju pozitivni. Ono što nas muči je Dominic Solanke, jutros (op. G. petak) nije trenirao s nama, ali vjerujem da će u subotu ponovno biti na raspolaganju. Imao je problem s kukom, no mislim da će sve biti u redu. Mohammed Kudus jako dobro napreduje, mogoa bi nam se priključiti kroz 10 dana, a osim Solankea, nemamo novih problema sa zdravljem”,poručio je Tudor na početku.

Pohvalio je i navijače Spursa za podršku u prijašnjim dvobojima.

„Prekrasan je ovaj osjećaj zajedništva između igrača i navijača. Uživao sam kad sam igrali sjajno na terenu i kad smo to mogli podijeliti s našim navijačima. No, moramo tako nastaviti i dalje te zajedno krenuti po nove bodove. Nakon ove utakmice, slijede nam tri velika tjedna”, zaključio je Tudor.