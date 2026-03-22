Tudor na domaćem terenu igra utakmicu sezone: Ishod bi mogao odlučiti o putniku u drugu ligu

U Premier ligi se ovaj vikend igra 31. kolo što znači da je ostalo još osam kola do kraja natjecanja u elitnom rangu engleskog nogometa.

Kao i inače, u Premier ligi praktički ništa nije riješeno. Još uvijek se ne zna prvak iako se naslućuje da bi to mogao biti Arsenal, matematički još nije ispala nijedna ekipa iz lige iako je izgledno da Wolves i Burnley ne mogu dostići ekipe izvan zone ispadanja te je još uvijek aktivna borba za europske pozicije gdje je razmak od petog do 12. mjesta samo sedam bodova.

VIDEO / Nastavljaju se problemi za Chelsea: Everton slavio na Goodison Parku i dodatno zakomplicirao utrku za Ligu prvaka VIDEO / Iskusni Welbeck srušio Liverpool bez Salaha i Alissona i ušao u borbu za Ligu prvaka

No, za hrvatsku javnost je zbog Igora Tudora najbitniji “troboj” za ostanak u Premier ligi. Naime, između West Hama (29) koji trenutačno drži posljednje mjesto koje vodi u Championship i Tottenhama (30) koji je dvije pozicije iznad, razlika je samo jedan bod. Između Spursa i Čekićara nalazi se Nottingham Forest s 29 bodova i boljom gol-razlikom od West Hama.

Upravo s Forestom u nedjelju od 15 sati i 15 minuta Tottenham igra na domaćem terenu. Obje ekipe dolaze nakon pobjeda u europskom natjecanju, samo što je Forest izborio četvrtfinale Europske lige pobjedom na penale protiv Midtjyllanda dok su Spursi unatoč pobjedi ispali od Atletico Madrida u osmini finala Lige prvaka.

VIDEO / Tudorov Tottenham slavio protiv Atletica, ali Španjolci idu dalje! VIDEO / Erlić zabio Englezima, njegov Midtjylland ispao nakon lutrije penala

U isto vrijeme kao i Tottenham – Nottingham će igrati Aston Villa i West Ham. U slučaju pozitivnog rezultata Čekićara, gotovo je sigurno da će se barem poravnati s jednom od dvije ekipe s kojima se bore za ostanak, a postoji dobra šansa da čak i pobjegnu iz zone ispadanja.

Osam kola prije kraja sigurno se neće znati putnik u drugu ligu, no ekipe koje ovu nedjelju prije reprezentativne pauze završe u dobrom ritmu mogle bi biti u znatno boljoj poziciji pred nastavak sezone u travnju.