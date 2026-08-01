Tri tjedna uoči ogleda s Unitedom Hull i Jakirović umalo do hat-tricka protiv turskih klubova

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Yagiz Gurtug via Guliver Images

Hull City sa Sergejem Jakirovićem na klupi nije uspio upisati i treću uzastopnu pobjedu protiv turskog prvoligaša u pripremnom razdoblju, ali nije ni izgubio te je svakako i dalje u pozitivnom ritmu uoči početka sezone Premier lige.

Nakon pobjeda nad Konyasporom 3:0 i Rizesporom 2:1 nogometaši Hulla remizirali su u Istanbulu s Kasimpasom 1:1.

Oba gola pala su početkom drugog poluvremena u razmaku od samo nekoliko minuta. U 47. povela je Kasimpasa preko Bena Ouanesa, a četiri minute kasnije poravnao je Oliver McBurnie.

Točno su tri tjedna do otvaranja premierligaške sezone i utakmice kod kuće protiv Manchester Uniteda 22. kolovoza, a do tada će se momčad Sergeja Jakirovića pripremiti još protiv Eintrachta iz Frankfurta 8. kolovoza te Nice 15. kolovoza.