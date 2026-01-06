Trener Strasbourga najavio posao u Chelseaju: ‘Preuzimam jedan od najvećih klubova svijeta’

Prije pet dana je klupu Chelseaja sporazumnim raskidom napustio Enzo Maresca, a već neko vrijeme se znala njegova zamjena iako to nije bilo službeno potvrđeno.
Riječ je o Liamu Rosenioru, treneru Strasbourga, Chelseajeve filijale u francuskoj Ligue 1. Naime, Todd Boehly vlasnik je oba kluba pa su česti transferi na relaciji London-Strasbourg i obrnuto.
Engleskom treneru je posao u Strasborugu drugi samostalni posao uz Hull, a kratko vrijeme bio je privremeni trener Derby Countyja.
Sada bi trebao sjesti na klupu Chelseaja, a to je i sam potvrdio iako službena objava kluba još nije došla. Rosenior je izjavio da će ubrzo postati novi trener Bluesa te da preuzima jedan od najvećih klubova svijeta.
