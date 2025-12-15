Tottenham razmišlja o otkazu treneru, kandidat za zamjenu je legenda Barce?

Podijeli :

Uprava Tottenhama nezadovoljna je rezultatima i igrom te razmišlja o promijeni na trenerskoj klupi, objavili su britanski mediji.

Nakon 16 kola Spursi su na 11. mjestu Premier lige. Osim loših rezultata, danskom treneru Thomasu Franku, koji je u srpnju preuzeo klub, najviše se zamjera što nije uspostavio prepoznatljiv stil igre. Također, uprava smatra da nema nikakvog napretka u igri Tottenhama.

Britanski mediji navode da uprava Spursa procjenjuje kako bi bivši igrač i trener Barcelone Xavi Hernández (45) bio odlično rješenje. U prilog im ide činjenica da je igračka legenda Barcelone trenutno bez posla.

Xavi Hernández je nakon igračke karijere počeo trenerski posao u katarskom Al-Saddu, a od studenoga 2021. do lipnja 2024. vodio je Barcelonu.

Vodstvo Spursa smatra da bi Xavi Hernández svojim igračkim i trenerskim iskustvom bio dugoročno rješenje, odnosno da bi on bio u stanju kreirati radnu atmosferu koja bi rezultirala atraktivnom igrom i borbom za najviša mjesta u Premier ligi i u europskim natjecanjima. Također, vjeruju da bi igrači koji trenutno pružaju partije ispod očekivanja pod vodstvom španjolskog trenera mogli ponovno igrati u najboljoj formi.