Tottenham predstavio pojačanje vrijedno 100 milijuna eura

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AP Photo/Ian Walton via Guliver Image

Tottenham je izrazito aktivan u ovogodišnjem ljetnom prijelaznom roku pa su već dogovorili nekolicinu igrača koje će imati u svom kadru za sljedeću sezonu.

Već neko vrijeme je poznato da će za Spurse igrati Andrew Robertson, Marcos Senesi i Jan Paul van Hecke, a posljednjih dana Tottenham je dogovorio i pojačanja u veznom redu.

Prije nekoliko dana Fabrizio Romano objavio je kako će veznjak Mateus Fernandes postati novi član Spursa. Iznos tog transfera je 85 milijuna funti (100 milijuna eura), a Portugalac stiže iz kluba kojega je Tottenham izbacio iz Premier lige – West Hama.

Osim Fernandesa, kojega su predstavili na svojim stranicama danas, Spursi su dogovorili i transfer igrača Newcastlea Sandra Tonalija. Talijanskog veznjaka Tottenham će platiti još skuplje te će izdvojiti do 100 milijuna funti (116 milijuna eura) te će tako srušiti klupski rekord.