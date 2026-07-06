Tottenham oborio rekord, doveo veznjaka za 116 milijuna eura

Engleski prvoligaš Tottenham je u ponedjeljak objavio da je potpisao ugovor s talijanskim veznim igračem Sandrom Tonalijem koji dolazi iz Newcastle Uniteda.
Prema pisanjima medija, to je rekordan ugovor za Spurse, dosegnuvši vrijednost do 100 milijuna funti (116,24 milijuna eura).
Tottenham je za 26-godišnjeg talijanskog reprezentativca platio početni iznos od 92,5 milijuna funti, uz koji dolazi i 7,5 milijuna funti bonusa, dodaje se u medijskim izvješćima.
Time je srušen klupski rekord koji su Spursi postavili samo nekoliko dana ranije dovođenjem Mateusa Fernandesa iz West Hama za 85 milijuna funti, a njihova ukupna potrošnja u ljetnom prijelaznom roku premašuje 200 milijuna funti. Prema pisanju The Timesa, Tonali će u klubu zarađivati više od 275.000 funti tjedno, čime će mu se plaća u odnosu na onu u Newcastleu gotovo udvostručiti.
“Jako sam sretan što sam ovdje. Osjećaj je bio fantastičan kad sam danas stigao u klub. Govorilo se o četiri ili pet klubova, a zapravo je postojao samo jedan”, izjavio je Tonali.
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