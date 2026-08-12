Tottenham krenuo po kontroverznu zvijezdu SP-a

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Tottenham Hotspur intenzivirao je potragu za novim napadačkim rješenjima u samoj završnici ljetnog prijelaznog roka.

Uprava londonskog kluba pokrenula je službene pregovore s AS Monacom oko dovođenja američkog reprezentativca Folarina Baloguna, a vrijednost transfera se procjenjuje na približno 60 milijuna eura.

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Trener Spursa, Roberto De Zerbi, inzistira na dodatnoj snazi i efikasnosti u vrhu napada, a upravo nekadašnjeg igrača Arsenala vidi kao idealno rješenje za podizanje kvalitete svoje momčadi.

Kako prenosi francuski L’Equipe, Tottenham je već poduzeo konkretne korake i preuzeo vodeću poziciju u utrci za Baloguna, pretekavši Newcastle koji je također pokazivao velik interes. Napadač je nedavno angažirao poznatog agenta Jorgea Mendesa za vođenje svoje karijere, što je dodatno ubrzalo micanje s mrtve točke.

S druge strane, Monaco je otvoren za pregovore jer bi potencijalni priliv od 60 milijuna eura znatno olakšao njihovu financijsku konstrukciju i smanjio pritisak za prodajom drugih ključnih igrača u sastavu.

Balogun iza sebe ima iznimno uspješnu sezonu na Kneževini u kojoj je u 45 nastupa u svim natjecanjima postigao 19 pogodaka. Odličnu formu potvrdio je i na reprezentativnom planu, pruživši upečatljive partije na Svjetskom prvenstvu, na kojem će ipak ostati upamćen po kontroverzno poništenom crvenom kartonu.

U Tottenhamu vjeruju da bi 25-godišnji Amerikamac donio prijeko potrebnu konstantu u napadačkoj liniji, osobito u trenucima kada se Dominic Solanke muči s realizacijom. Sam Balogun vjeruje da ima nedovršenog posla u Premier ligi, gdje je u ranijoj fazi karijere u dresu Arsenala upisao tek 10 seniorskih nastupa. zatvaranja transfernog prozora.