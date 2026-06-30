Tottenham doveo veznjaka za 100 milijuna eura

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AP Photo/Ian Walton via Guliver

Tottenham je sve dogovorio oko prelaska veznog igrača West Hama Mateusa Fernandesa.

Spursi su dali West Hamu najveću ponudu – za koju se vjeruje da je vrijedna zajamčenih 85 milijuna funti (oko 100 milijuna eura), a 21-godišnjak je odlučio preseliti se u sjeverni London, prema pisanju lista The Athletic.

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Portugalski reprezentativac privukao je zanimanje nekoliko klubova, uključujući Manchester United, ali će karijeru nastaviti u Tottenhamu pošto je West Ham inzistirao na svojoj procjeni vrijednosti igrača.

Fernandes je bio jedan od istaknutijih igrača West Hama tijekom teške sezone 2025./26. Upisao je 36 utakmica u ligi, postigao tri gola uz četiri asistencije. Ima još četiri godine ugovora s West Hamom, budući da se pridružio klubu u kolovozu 2025. iz Southamptona za oko 40 milijuna eura.

Ako transfer bude realiziran, Fernandes će postati četvrto pojačanje Spursa ovoga ljeta. Prethodno su Andy Robertson i Marcos Senesi stigli kao slobodni igrači, dok je Jan Paul van Hecke došao iz Brightona za više od 52 milijuna eura.

Fernandes nije na popisu reprezentacije Portugala za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku.