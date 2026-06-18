Tottenham doveo skupocjenog stopera: Što to znači za Vuškovića?

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Pawel Andrachiewicz PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver

Tottenham je službeno kompletirao transfer braniča Brightona, Jana Paula van Heckea, u poslu vrijednom fiksnih 52 milijuna funti (oko 61,5 milijuna eura).

Nizozemski 26-godišnji stoper potpisao je ugovor nakon što je uspješno dogovorio osobne uvjete, a njegov dolazak osobno je forsirao menadžer Spursa Roberto De Zerbi, koji je s njim sjajno surađivao u zajedničkom vremenu provedenom u Brightonu.

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Ovaj veliki transfer značajno mijenja obrambenu križaljku londonskog kluba, a navijače u Hrvatskoj najviše zanima što to zapravo znači za status Luke Vuškovića.

Mladi 19-godišnji hrvatski stoper vratio se u redove Spursa nakon sjajne posudbe u HSV-u, a nije tajna da se nalazi na listi želja brojnih europskih klubova. Engleski mediji navode da je Brighton pokušao iskoristiti pregovore oko Van Heckea te je poslao službenu ponudu od 35 milijuna funti za Vuškovića, no u Tottenhamu su to glatko odbili, naglasivši kako su pregovori oko Nizozemca potpuno odvojeni.

S obzirom na to da je klub nedavno potpisao i sjajnog stopera Bournemoutha, Marcosa Senesija, konkurencija na stoperskim pozicijama postala je iznimno žestoka. Posve je izgledno da De Zerbi u ovom trenutku Vuškovića nema u ozbiljnim planovima za udarnu momčad, pa je načelni plan kluba da ga pošalje na novu posudbu sada postao najrealnija opcija.

Ipak, odbijanje Brightonovih milijuna jasno pokazuje da u Londonu itekako računaju na bivšeg dragulja Hajduka. Klub ga ne želi pustiti ispod pozamašne svote jer im njegova prodaja uopće nije privlačna opcija – vrijednost mu može samo rasti, a u bliskoj budućnosti postoji realna šansa da ga vidimo kao standardnog člana prve momčadi Tottenhama.