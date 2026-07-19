Toni Fruk odlazi kod Jakirovića u Premier ligu?!

Britanci ga opisuju kao tehnički kvalitetnog ofenzivca koji može igrati u sredini terena, ali i na krilnim pozicijama.

“Fruk je organizator igre koji se dobro snalazi u sredini, a može pokriti i krilne pozicije. Baš je zbog toga atraktivan momčadima koji žele imati igrača koji može donijeti raznovrsnost u napadačkoj trećini. Njegova tehnička sposobnost, sjajni prekidi i pregled igre pomogli su mu da izgradi reputaciju u Rijeci. Ipswich bi mogao zakomplicirati stvari za Hull, a sigurno je kako Rijeka neće jeftino pustiti ključnog igrača”, pišu Britanci za Fruka koji je prošle sezone u 50 nastupa zabio 19 pogodaka i upisao tri asistencije.

Prema Transfermarktu Fruk vrijedi devet milijuna eura, a njegov eventualni odlazak mogao bi postati najveći izlazni transfer u povijesti Rijeke. Trenutačni rekord drži Andrej Kramarić, koji je 2015. godine iz Rijeke prešao u Leicester City za oko 9 milijuna eura.

Ranije je interes za Fruka pokazao i grčki Panathinaikos, no do transfera nije došlo. Rijeka je sada fokusirana na europske kvalifikacije, ali jasno je da bi ponuda za svoju najveću zvijezdu uskoro mogla stići. Bilo iz Hulla, Ipswicha ili nekog trećeg kluba.