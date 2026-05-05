Tko s kim do kraja? Evo kakav je raspored Cityja i Arsenala u borbi za titulu

AP Photo/Dave Thompson, File via Guliver

Kada su Arsenal i Manchester City ušli izjednačeno u završnicu, počelo se nagađati tko će prvi kiksati. To je učinio City na gostovanju kod Evertona i sada Topnici imaju osjetnu prednost u posljednja tri kola Premier lige.

Treba dodati da Arsenal, osim što ima pet bodova više, ima i utakmicu više od Cityja. Momčad iz Manchestera praktički će imati dvostruko kolo kada u četiri dana odigra protiv Brentforda (9. svibnja) i Crystal Palacea (13. svibnja), obje na Etihadu.

Iako je momčad Pepa Guardiole od 1:3 u Liverpoolu došla do 3:3 protiv Evertona, što je vrijedno divljenja, u ovoj fazi sezone to se može smatrati kiksom. Jer da bi Građani došli do naslova, potrebno je da Arsenal negdje odigra barem neriješeno, da City pobijedi sve utakmice i pritom ostvari bolju gol-razliku.

Arsenal je dosta kiksao od nove godine, ali u posljednja tri kola ne napušta London, što svakako može predstavljati određenu prednost. Topnici prvo gostuju kod West Hama, kojem gori pod nogama u borbi za ostanak. Uz to, taj susret dolazi pet dana nakon uzvrata polufinala Lige prvaka protiv Atlética Madrida, pa bi to mogao biti najteži test za momčad Mikela Artete.

Nakon toga, 18. svibnja slijedi Burnley na Emiratesu. U istom, 37. kolu City dan kasnije gostuje kod Bournemoutha i time završava mini-ciklus od četiri utakmice u 10 dana (Brentford, Palace, Bournemouth u Premier ligi i Chelseaja u finalu FA kupa, između susreta s Palaceom i Bournemouthom).

Na kraju, u završnici sezone 24. svibnja oba pretendenta na naslov su domaćini. Arsenal dočekuje Crystal Palace, a City Aston Villu.