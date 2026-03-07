Težak poraz za Jakirovića i Pandura, sve su dalje od Premier lige

Podijeli :

xAndyxThomasx FIL-23066-0001 via Guliver Image

Hull City je na svom stadionu poražen od Millwalla 3:1 u 36. kolu Championshipa, u susretu koji je privukao veliku pažnju jer se obje momčadi bore za ulazak u Premier ligu.

Za Hull, koji vodi Sergej Jakirović, ovaj poraz posebno je neugodan s obzirom na važnost bodova u završnici sezone.

Podsjetimo, dvije najbolje momčadi izborit će izravan plasman u Premier ligu, dok će klubovi od treće do šeste pozicije igrati doigravanje. Nakon ove pobjede Millwall se popeo na treće mjesto sa 65 bodova, dok je Hull ostao peti i sada zaostaje pet bodova.

Gosti su pitanje pobjednika prelomili s dva gola u razmaku od osam minuta. Millwall je poveo u 14. minuti preko Jakea Coopera, no Hull je vrlo brzo odgovorio i već četiri minute kasnije izjednačio golom Joea Gelhardta. Na odmor se otišlo s neriješenih 1:1, ali je Millwall u nastavku ipak došao do punog plijena. Mihailo Ivanović zabio je u 70. minuti, a Joshua Coburn potvrdio pobjedu pogotkom u 78.

Za Hull je cijelu utakmicu branio hrvatski vratar Ivor Pandur, kojemu je to bio 37. nastup u ovoj sezoni.