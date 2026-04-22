Talijani: Modrićev bliski prijatelj mogao bi mu se pridružiti u Milanu

Hrvatskoj publici najzanimljivija je potraga za veznjakom. Kao idealno rješenje spominje se Leon Goretzka, kojem istječe ugovor s Bayernom, a trebao bi se uklopiti u vezni red s Lukom Modrićem i Adrienom Rabiotom. Ipak, Modrićev ostanak još nije siguran, iako postoji opcija produljenja suradnje.

Kao druga opcija navodi se Mateo Kovačić: “Milan dosad nije povlačio poteze u vezi drugih igrača, ali naravno da prati što se zbiva na tržištu veznjaka. Na ljeto bi tako Mateo Kovačić, bliski prijatelj Luke Modrića, mogao promijeniti klub.”

Kovačić je ove sezone odigrao tek 46 minuta za Manchester City zbog operacije Ahilove tetive. Kratko se vratio u listopadu, ali se pokazalo da nije potpuno spreman pa je zbog problema s gležnjem ponovno izbivao nekoliko mjeseci. U ožujku se vratio treninzima, a sredinom travnja upisao je kratki nastup protiv Chelseaja.

Ugovor s Cityjem traje do ljeta 2027., no klub bi ga mogao prodati već ovog ljeta, dok Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 12 milijuna eura.

Dolazak u Milan mogao bi mu biti privlačan zbog igranja s Modrićem i mogućeg nastupa u Ligi prvaka, s obzirom na to da klub drži drugo mjesto na ljestvici. Kovačić je tijekom karijere igrao za Dinamo, Inter, Real Madrid, Chelsea i Manchester City, a za hrvatsku reprezentaciju ima 111 nastupa i pet golova te osvojene medalje sa svjetskih prvenstava i Lige nacija.