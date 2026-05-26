Svađa legende Uniteda i najboljeg igrača Premier lige: Nazvali jedan drugoga lažovom i magarcem

StevexFlynn via Guliver Image

U završnici sezone počela je svađa između Roya Keanea i Bruna Fernandesa. Prvo spomenuti je legenda Manchester Uniteda dok je Portugalac aktualni član Crvenih vragova te je s 21 asistencijom oborio rekord po broju asistencija u jednoj sezoni Premier lige.

Keane je posebno opleo po Fernandesu zbog pristupa u utakmici s Nottingham Forestom gdje je istaknuo da Portugalac više brine o svom rekordu nego o uspjehu Manchester Uniteda.

Na to mu je Fernandes, koji je proglašen najboljim igračem Premier lige, odgovorio:

“Uvijek sam govorio da mi kritike ne smetaju. Prihvaćam ih od svakoga i nikad nisam na njih odgovarao. Ljudi imaju svoja mišljenja, misle da je nešto dobro ili loše, kako god.

No ne sviđa mi se kad ljudi lažu, a u ovom slučaju, ono što je Roy Keane rekao je laž. Ili je gledao neki drugi intervju ili jednostavno ne može tvrditi da sam izjavio nešto što nisam. Srećom po mene, sve je snimljeno. Prihvaćam kritiku, prihvaćam da mu se kao igrač ili osoba ne sviđam. Ali ne volim kad mi stavlja riječi u usta. To je jedino što mi smeta”, poručio je Portugalac.

Na tome nije stalo pa je Keane na svom Instagram profilu objavio sliku magarca uz opis:

“Previše pažnje i magarac umisli da je lav”