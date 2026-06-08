Suvlasnik West Hama podnio ostavku zbog optužbi za seksualno zlostavljanje

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(AP Photo/Kin Cheung, File) via Guliver Image

David Sullivan (77), suvlasnik West Hama, suočava se s ozbiljnim optužbama za zlostavljanje i seksualno iskorištavanje više žena, među kojima su, prema navodima, bile i tinejdžerice. Optužbe, koje se odnose na razdoblje od nekoliko desetljeća, objavljene su u zajedničkoj istrazi BBC-jeve emisije Panorama i lista The Times. Nakon što su informacije dospjele u javnost, Sullivan je tijekom vikenda podnio ostavku na svoju funkciju u klubu, prenosi Daily Mail.

Sedam žena iznijelo je optužbe protiv dugogodišnjeg poslovnog čovjeka. Riječ je o bivšim modelima koje su u vrijeme navodnih događaja bile u kasnim tinejdžerskim godinama ili ranim dvadesetima te su tražile angažman u njegovim publikacijama Daily Sport i Sunday Sport. Tvrde da je Sullivan koristio svoj položaj kako bi ih seksualno iskorištavao te da se prema njima ponašao predatorski.

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Prema njihovim iskazima, tijekom poslovnih sastanaka navodno ih je nagovarao na seksualne odnose ili oralni seks, sugerirajući da bi im zauzvrat mogao pomoći u profesionalnom napretku. Jedina žena koja je javno istupila pod svojim imenom je Sacha Wall. Ona tvrdi da ju je Sullivan, dok je s 24 godine pokušavala izgraditi karijeru modela, pokušao prisiliti na seksualni odnos uz obećanja o poslovnim prilikama.

BBC u svojoj istrazi navodi i da je Sullivan priznao kako je tijekom 1990-ih platio seksualni odnos djevojci za koju je vjerovao da ima između 16 i 17 godina. Tada je bio u četrdesetim godinama života, a takvo ponašanje postalo je kazneno djelo tek 2003. godine.

Sullivan je odlučno odbacio sve navode te u priopćenju povodom ostavke najavio tužbe protiv medija koji su objavili priču.

“Nedavno sam saznao da će biti objavljene desetljećima stare, činjenično netočne i potpuno lažne optužbe o mojem osobnom životu. Mediji su senzacionalistički obradili te lažne optužbe. Nakon što sam cijeli život gradio poslove u industriji za odrasle i upoznao tisuće žena, nažalost je neizbježno da se pojavi manji broj tvrdnji o neprimjerenom ponašanju”, poručio je.

“Kategorički poričem te tvrdnje. Ja sam privatna osoba, a oni koji poznaju pravog Davida Sullivana, privatno i poslovno, a ne karikaturu koju su stvorili tabloidi, dobro znaju tko sam i koje su moje vrijednosti. Apsolutno nisam osoba kakvom su me mediji odlučili prikazati.”

Osvrnuo se i na način na koji je istraga provedena.

“Nije mi pruženo nikakvo valjano objašnjenje o tome kako je vjerodostojnost tih osoba ili njihovih tvrdnji neovisno provjerena prije objave. Smatram da je cijeli proces bio suštinski nepošten i lišen svake objektivnosti. Tužit ću BBC za klevetu, kao i sve druge medije koji prenesu klevetničke navode”, zaključio je.

BBC je ubrzo odgovorio na Sullivanove optužbe, braneći vjerodostojnost svoje istrage.

“BBC Panorama i The Times zajedno su radili na istrazi o ponašanju Davida Sullivana, koji je najavio povlačenje s mjesta supredsjedatelja i direktora West Ham Uniteda. Tijekom desetljeća zaradio je milijune od pornografije, novina i nogometa. Istraga bi trebala biti emitirana i objavljena u ponedjeljak”, navodi se u priopćenju.

Sullivanov odlazak mogao bi imati značajan utjecaj na odnose unutar uprave West Hama. Prema pisanju britanskih medija, češki investitor Daniel Kretinsky, vlasnik 27 posto klupskih dionica, navodno nije sklon ideji da Sullivanove sinove, Jacka i Davida, naslijede očevu poziciju. Pojavile su se i špekulacije da bi Kretinsky mogao pokušati povećati svoj vlasnički udio te preuzeti veću kontrolu nad londonskim klubom.