Sport Klub doznaje: Toni Fruk pred potpisom za Arsenal!

Igor Kupljenik SPP via Guliver

Po mnogima najbolji nogometaš HNL-a, Toni Fruk, ove zime bi trebao promijeniti klub.

Toni Fruk trenutačno je najvrjedniji igrač HNL-a prema Transfermarktu (uz iznimku Bennacera koji je tek na posudbi), a Rijeka ga je uspjela zadržati unatoč interesu tijekom ljeta.

Fruk je na Rujevici još od ljeta 2023. kada ga je aktualni hrvatski prvak Rijeka kupila od talijanske Fiorentine za oko četiri milijuna eura.

Fruk je potpisao ugovor s agencijom Niagara, koju vodi jedan od najutjecajnijih ljudi u hrvatskom nogometnom biznisu – Andy Bara, menadžer Olma, Majera i Morate. I sve je to naslućivalo da se sprema veći transfer.

Nantes je bio najbliži njegovom dovođenju ljetos, no od toga na kraju nije bilo ništa.

No, kako Sport Klub ekskluzivno doznaje iz pouzdanih izvora, interes za njega sada je pokazao klub iz Premier lige, trenutno vodeća momčad Engleske, Arsenal. Pregovori su u punom jeku i obavljeni su neki razgovori te se uskoro očekuje da će nadareni hrvatski ofenzivni veznjak potpisati za klub iz Londona. Detalji posla još uvijek se ne znaju.

Fruk prema Transfermarktu vrijedi devet milijuna eura. Ove sezone u svim natjecanjima zabio je deset golova te podijelio dvije asistencije.