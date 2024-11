Španjolci: Ono što je izgledalo kao taktička odluka, postalo je glavobolja za Guardiolu

Podijeli :

EveryxSecondxMediax via Guliver

Pep Guardiola potvrdio je na konferenciji za medije da je Mateo Kovačić ozlijeđen, zbog čega će Manchester City biti bez njega tri tjedna, a možda i cijeli mjesec.

U tekstu pod naslovom “Problem s Kovačićem”, španjolski As analizira situaciju u klubu, ističući kako je hrvatski veznjak preuzeo ključnu ulogu u momčadi nakon ozljede Rodrija, kojeg nazivaju najboljim igračem na svijetu.

Dok će Rodri danas pratiti utakmicu Manchester Cityja protiv Tottenhama iz publike, As dodaje da će Kovačić biti u istom društvu kad sudac označi početak susreta.

“Veznjak (30) koji je bio starter u posljednjim dvjema utakmicama Hrvatske u Ligi nacija, igrao je svih 90 minuta protiv Škotske, ali bio zamijenjen na poluvremenu protiv Portugala. Ono što je izgledalo kao taktička odluka postalo je glavobolja za Pepa Guardiolu”, piše As i podsjeća na izjavu Cityjevog trenera:

“Guraju igrače do krajnjih granica i vraćaju se ozlijeđeni.”

“Kovačić, koji je startao u 12 od 15 utakmica, propustit će ključan dio sezone, sve do zgusnutog i natrpanog kalendara do Božića. City će ga morati odraditi bez osvajača Zlatne lopte Rodrija, a izgledno je i bez Matea Kovačića”, dodaje As u tekstu.