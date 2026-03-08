Southampton šokirao Fulham i izborio četvrtfinale FA Cupa

Nogomet 8. ožu 202615:50 0 komentara
xDanielxWeir SportsxPressxPhotox Sportspressphoto_SPR105211 via Guliver Image

Igrači engleskog drugoligaša Southamptona plasirali su se u četvrtfinale ovosezonskog izdanja engleskog nogometnog FA Cupa zahvaljujući 1:0 gostujućoj pobjedi protiv Fulhama u osmini finala.

Jedini pogodak postigao je Stewart u prvoj minuti nadoknade iz kaznenog udarca.

Southampton se tako pridružio Liverpoolu, Arsenalu, Chelseaju i Manchester Cityju koji su se još ranije plasirali među zadnjih osam.

U nedjelju će još igrati Port ValeSunderland i Leeds UnitedNorwich City, dok će u ponedjeljak na teren West Ham United i Brentford.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet