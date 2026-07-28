Sosa sudjelovao u teškom porazu Crystal Palacea

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U utorak navečer započeo je prijateljski turnir Como Cup u kojem u dvije skupine sudjeluje šest ekipa. Utakmice traju 45 minuta, a turnir su otvorile ekipe Crystal Palacea i Lensa gdje je uvjerljivu 3:0 pobjedu ostvarila francuska momčad.

Od prve minute krenuo je hrvatski lijevi bek Borna Sosa koji prošle sezone nije dobio preveliku minutažu u redovima Orlova.

Već nakon četiri minute Lens je poveo golom Odsonnea Edouarda, a isti igrač zatresao je mrežu i u 20. minuti za 2:0. Do kraja poluvremena gol je postigao još Andrija Bulatović te je Lens s 3:0 upisao pobjedu.

Sosa je odigrao svih 45 minuta za Crystal Palace dok za drugu utakmicu koja kreće od 20 sati i 30 minuta nije ni u sastavu. Aktualni osvajač Konferencijske lige će tada igrati protiv portugalskog Famalicaa.