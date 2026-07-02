Službeno: Manchester City potpisao zvijezdu Engleske za rekordan iznos

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Dok traje Svjetsko prvenstvo, klubovi ne miruju nego se pojačavaju za nadolazeću sezonu. Posebno veliki posao napravio je doprvak Engleske Manchester City koji je prije nekoliko dana dogovorio dovođenje zvijezde Engleske Elliota Andersona.

Brojne cifre spominju se u ovom transferu te neki spominju 130 milijuna funti dok drugi govore o iznosu od 116 milijuna funti. Pretpostavlja se da je manji iznos bez bonusa, dok je veći s uključenim bonusima.

Potvrda ovog velikog i rekordnog engleskog transfera stigla je u četvrtak kada je Nottingham Forest na svojim društvenim mrežama objavio kako njihova zvijezda napušta klub. Zahvalili su mu se na doprinosu u klubu u 2024. i najavili su kako se trebaju još obaviti formalnosti kako bi službeno postao igrač Manchester Cityja.

Andersonu je sad glavni fokus ipak na Svjetskom prvenstvu gdje je s Engleskom izborio osminu finala. Tamo će igrati protiv domaćina Meksika koji na Mundijalu još nije primio pogodak te je upisao četiri pobjede u četiri utakmice (Južna Afrika, Južna Koreja, Češka, Ekvador)