Službeno: Enzo Maresca je novi trener Manchester Cityja

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AP Photo/Antonio Calanni via Guliver Image

Manchester City službeno je potvrdio da će Enzo Maresca biti novi trener prve momčadi.

Talijanski stručnjak potpisao je ugovor do ljeta 2029. godine. Na klupi će naslijediti Pepa Guardiolu, koji je nedavno zaključio najuspješnije razdoblje u povijesti kluba.

Maresca je početkom godine napustio Chelsea, a sada se vraća na Etihad, gdje je već radio kao član stručnog stožera Pepa Guardiole u razdoblju od 2022. do 2023. godine. Prije toga vodio je i mlađe uzraste kluba, pa dobro poznaje sustav rada Građana.

Uprava Cityja odlučila je upravo njemu povjeriti vođenje momčadi nakon što je Guardiola u svibnju objavio da će napustiti klub po završetku sezone 2025./26., iako je imao ugovor do ljeta 2027. godine.

Za Marescu će ovo biti najveći izazov u dosadašnjoj trenerskoj karijeri. Nakon iskustva u stručnom stožeru Manchester Cityja, samostalno je vodio Parmu, Leicester i Chelsea, a sada dobiva priliku voditi jedan od najmoćnijih klubova europskog nogometa.

Od novog trenera očekuje se da nastavi dominaciju Manchester Cityja u Premier ligi te zadrži klub u samom vrhu europskog nogometa, nakon jednog od najuspješnijih razdoblja u klupskoj povijesti koje je obilježio Pep Guardiola.