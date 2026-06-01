Slot se emotivno oprostio od Liverpoola: ‘Odlazim znajući da nikada nismo prestali težiti tome’

Podijeli :

Arne Slot

Nakon što je u prvoj sezoni na klupi Liverpoola vratio naslov engleskog prvaka na Anfield, Arne Slot do kraja druge sezone izgubio je uzde momčadi te, usprkos osiguravanju Lige prvaka, u subotu dobio otkaz.

Arne Slot, donedavni menadžer Liverpoola, oprostio se od kluba i navijača Redsa. Nizozemac je u prvoj godini na klupi momčadi s Anfielda osvojio naslov u Premier ligi, ali je druga bila ispod očekivanja uz utješan plasman u Ligu prvaka.

Arne Slot više nije trener Liverpoola! VIDEO / Kraj jedne ere, pogledajte emotivan oproštaj Salaha od Anfielda i Liverpoola

Liverpool Echo dao je priliku Slotu da se emotivno oprosti.

“Kada prođete ispod onog čuvenog natpisa u tunelu Anfielda, preplavi vas mješavina emocija. Odgovornost, prije svega. Prema velikoj povijesti ovog kluba. Očekivanja, naravno. Da budete dostojni nasljeđa koje je tijekom 134 godine učinilo Liverpool jednim od najvećih klubova svjetskog nogometa. I odlučnost. Da se natječete. Da pobjeđujete. Da donosite uspjeh navijačima na Anfieldu, poznatima diljem svijeta. To što su se sve te emocije pretvorile u naslov prvaka Premier lige poslije samo 12 mjeseci bilo je nešto zaista posebno. To nije bio samo trofej, već nagrada za rad, odricanje i posvećenost tolikog broja ljudi u klubu,” naveo je i nastavio:

“Sve je imalo još veći značaj zato što ste vi mogli uživati u tome zajedno s nama. Pjevali ste naše pjesme, slavili golove. A na dan kada smo podigli trofej, bili ste tu. Ispunili ste ulice oko stadiona i tribine Anfielda, iščekujući taj trenutak. Pošto vam je mnogo toga bilo uskraćeno 2020. godine, nikada nisam zaboravio koliko je važno što ste mogli biti dio svega toga. Kada sam vidio stotine tisuća ljudi na ulicama Liverpoola tijekom proslave naslova, to je samo potvrdilo koliko je taj trenutak značio svima nama. Ono što se kasnije tog dana dogodilo u Water Streetu bilo je šokantno i moje misli su i dalje sa svima koji su bili pogođeni tim događajem. Imao sam privilegiju iz prve ruke vidjeti vaš duh zajedništva i suosjećanja. To je duh koji je ovaj grad i ranije nosio kroz teške trenutke i nadam se da će pomoći da se dođe do pravde i odgovornosti za ono za što su se mnogi godinama borili. To što smo samo nekoliko tjedana poslije zajedničkog slavlja izgubili Dioga ne može se opisati riječima. Više od svega želim ga pamtiti kao suigrača, prijatelja i izuzetnog čovjeka koji je dotaknuo živote tisuća ljudi svaki put kada je nosio grb ovog kluba.”

Nizozemac ističe da su u jednom od najtežih trenutaka kroz koje je ovaj klub prošao, ljubav, podrška i suosjećanje koje je pokazala obitelj Liverpoola bili nevjerojatni.

“Dok napuštam klub, ne mogu ne reći da ću zauvijek pamtiti način na koji ste odali počast Diogu i ostali ujedinjeni u njegovu sjećanju. Veza koju dijelimo nadilazi nogomet. Nadilazi europske večeri pod reflektorima Anfielda i zvuke pjesme ‘You’ll Never Walk Alone’ koja odjekuje s Kopa. Od prvog dana učinili ste da se osjećam dobrodošlo i pomogli mi na tom putu. To je nešto što ću zauvijek cijeniti. Naravno, važno je reći hvala. Igračima koji su s ponosom nosili ovaj grb predstavljajući klub diljem svijeta. Svim zaposlenicima, ne samo onima na terenu za trening, već i ljudima iza kulisa, bilo da održavaju teren na Anfieldu ili rade u klupskoj kantini. Klupskom vodstvu i vlasnicima na povjerenju i podršci. Klupskim legendama koje su me podržavale i pokazale mi koliko je važan ‘The Liverpool Way’.”

Za kraj je istaknuo da na Anfieldu stasa nova generacija spremna napisati svoju priču i vratiti Liverpool u vrh engleskog i europskog nogometa.

“Dvadeseti naslov prvaka Engleske pripada svima nama i zauvijek će ostati važno poglavlje u povijesti kluba. Na to svi trebamo biti ponosni. Ovaj klub će se uvijek mjeriti najvećim trofejima. Tako i treba biti. Ali odlazim znajući da je klub točno tamo gdje pripada – među europskom elitom. Osiguravanje plasmana u Ligu prvaka bila je važna odgovornost i jamstvo da Liverpool može nastaviti natjecati se na najvišoj razini i narednih godina. Odlazim potpuno siguran u ono što dolazi. Igrači koji su dali toliko ovom klubu, koji su poštovali njegove vrijednosti i stvorili toliko nezaboravnih trenutaka, izgradili su temelje koji će trajati. Istovremeno, stasa nova generacija spremna napisati svoju priču i prihvatiti odgovornost koju nosi ovaj dres. Promjene su dio nogometa, ali znam da će ovaj klub nastaviti činiti svoje ljude ponosnima. Kada sam prvi put stao ispod onog natpisa u tunelu Anfielda, znao sam što ovaj klub zahtijeva. Odlazim znajući da nikada nismo prestali težiti tome,” istaknuo je Arne Slot.