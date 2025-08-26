Slot objasnio zašto Liverpool nije zadržao 2:0 s igračem više

Podijeli :

AP Photo/Jon Super via Guliver

Trener Liverpoola, Arne Slot, bio je zadovoljan pobjedom svog tima u spektakularnoj utakmici protiv Newcastlea (3:2), ali je u izjavi nakon susreta iznenadio komentarom da „nije siguran da je uopće gledao nogometnu utakmicu“.

Statistika Opta pokazala je da je lopta bila u igri samo 40,8% vremena, što je najmanji postotak u Premier ligi još od veljače 2010. godine. Na utakmici je dosuđeno čak 32 prekršaja, najviše u ovoj sezoni, a sve je začinjeno grubim startom Anthonyja Gordona na Virgila van Dijka, zbog čega je dobio izravni crveni karton nakon VAR provjere.

POVEZANO VIDEO / Pogledajte ‘mesarski’ start zvijezde Newcastlea na Van Dijka, poslan je na tuširanje VIDEO / 16-godišnjak u 100. minuti pogotkom u debiju donio pobjedu Liverpoolu kod Newcastlea

“Bilo je mnogo prekida, dugih izležavanja i vrlo malo nogometa. Ali svidjelo mi se kako smo stajali čvrsto. Prvih 30-45 minuta bilo je teško, ali nismo pokleknuli i poveli smo 1:0. Kad Newcastle ostane s desetoricom, očekuje se prednost, ali kad golman izvodi svaki slobodni udarac i odugovlači, teško je to kapitalizirati. Zato nije bilo lako zadržati vodstvo od 2:0“, rekao je Slot za Sky Sport.

Liverpool je dvaput imao dva gola prednosti, ali je Newcastle, iako oslabljen, uspio vratiti se na 2:2. Ipak, junak večeri bio je 16-godišnji Rio Ngumoha, koji je u 100. minuti postigao odlučujući gol za pobjedu Redsa.

Susret je dodatno obilježila i situacija oko Alexandera Isaka, koji, prema navodima engleskih medija, želi napustiti Newcastle i preći upravo u Liverpool.

Slot, međutim, nije želio da ulazi u transfer spekulacije, ističući da je fokus isključivo na igri i rezultatima.