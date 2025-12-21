Slot komentirao što je s Isakom pa poručio: ‘Kao da smo mi igrali s devetoricom, a ne oni’

Podijeli :

Dylan Hepworth Every Second Media via Guliver

Trener nogometaša Liverpoola Arne Slot izjavio je da nije siguran u kakvom je stanju Alexander Isak, nakon što se švedski reprezentativac ozlijedio tijekom utakmice protiv Tottenhama.

Redsi su kao gosti svladali Tottenham 2:1 u susretu 17. kola Premier lige.

Londonski klub utakmicu je završio s devetoricom igrača – u prvom poluvremenu izravni crveni karton dobio je Xavi Simons zbog starta nad stoperom Redsa Virgilom van Dijkom, dok je u završnici isključen Cristian Romero zbog udaranja Ibrahime Konatéa.

Liverpool je s igračem više bio bolji suparnik, ali se nakon drugog pogotka povukao u završnici susreta.

“Iskreno, mislio sam da ćemo protiv devetorice vjerojatno uspjeti držati ih dalje od našeg gola. No djelovalo je kao da smo mi igrali s devet, a oni s jedanaest, jer je slijedio napad za napadom, i to bez postignutog pogotka“, rekao je Slot te dodao:

“Već sam prošlog tjedna rekao da igrači napreduju. Naša igra nije bila savršena, osobito u posljednjih deset minuta, ali u međuvremenu osvajamo bodove i vidim da momčad napreduje onako kako bih i želio.“

Napadač Alexander Isak nije mogao proslaviti vodeći pogodak, već je odmah zatražio pomoć nakon što se ozlijedio jer mu je stoper Spursa Micky van de Ven „uletio u noge“ u pokušaju da blokira udarac koji je završio u mreži.

Iako su nosila iznesena na teren, Isak je uz pomoć medicinskog osoblja Liverpoola sam napustio teren, šepajući, a zamijenio ga je Jeremie Frimpong.

Nizozemac se potom i sam požalio na problem te je zamijenjen. Ista situacija bila je i s desnim bekom Connorom Bradleyjem i ofenzivnim veznim Florianom Wirtzom, a poteškoća je imao i vratar Alisson Becker.

“Teško je procijeniti u kakvom je stanju Isak. Nikada nije ugodno kada postignete pogodak, a odmah potom se sudarite s protivničkim braničem. Nadam se da je sve u redu, ali moramo pričekati i vidjeti“, zaključio je Slot.