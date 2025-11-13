Slaven Bilić otkrio da se skoro vratio u Premier ligu: ‘Bio sam blizu tom poslu, ali…’

Podijeli :

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver

Hrvatski trener otkrio da je bio blizu angažmana.

Slaven Bilić potvrdio je kako se nedavno ponovno našao na radaru West Hama kao moguća zamjena za Grahama Pottera. I to osam godina nakon što je dobio otkaz na klupi tog kluba.

West Ham je Bilić vodio od 2015. do 2017. te s Čekičarima ostvario sedmo mjesto u Premier ligi 2016., tada najbolji plasman u 14 godina.

Ovog ljeta konačna odluka pala je na Nuna Espirita Santa, koji je na klupu West Hama sjeo manje od tri tjedna nakon što je dobio otkaz u Nottingham Forestu. Bilić je za talkSPORT otkrio koliko je bio blizu povratka u West Ham.

“Bilo je nešto, da, bilo je kontakta. Bio sam blizu ili kako god, ali nisam dobio posao. Oni su se odlučili za Nuna, vrhunskog trenera koji je napravio sjajan posao u Wolvesima, a potom i u Forestu. Prvih par utakmica i oni su se mučili, bilo je problema sa sustavom i igračima izvan svojih prirodnih pozicija. Ali Nuno je top trener i mislim da će biti dobro ove sezone.”

Njegovi planovi?

“Pokazao sam se i dokazao u Premier ligi, isto tako i u West Bromwich Albionu. Svojim znanjem, iskustvom i pedigreom uvjeren sam da mogu vratiti pravi klub natrag u Premier ligu.”

Bilić je bez angažmana otkako je napustio Al Fateh prije godinu i pol.