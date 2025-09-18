Slaven Bilić glavni kandidat za preuzimanje kluba Premier lige?

Podijeli :

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver

Britanski mediji javljaju da bi Slaven Bilić treći put mogao završiti u istom klubu Premier lige.

Kako objašnjava TalkSPORT, Splićanin se našao među glavnim kandidatima za trenera West Hama, ako Graham Potter ne uspije zadržati posao.

Bilić je kao igrač nosio je njegov dres 1996. i 1997., a zatim klub s klupe predvodio u 109 utakmica između 2015. i 2017. godine.

“Vlasnik David Sullivan ozbiljno razmišlja o povratku Bilića kako bi izvukao momčad iz krize“, pišu Britanci.

Hrvatski trener je bez posla od kolovoza prošle godine, kada je prestao voditi Al-Fateh u Saudijskoj Arabiji. U trenerskoj je karijeri radio i u Kini (Beijing Guoan), Rusiji (Lokomotiva Moskva), Turskoj (Bešiktaš), a englesku ligu dobro poznaje i s klupe West Bromwich Albiona.

Osim Bilića, kao kandidati se spominju Nuno Espirito Santo te Sean Dyche, no Hrvat je zasad navodno prvi izbor. West Ham s Potterom trenutno zauzima 18. mjesto Premier lige.