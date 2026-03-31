Sky se raspisao: Tottenham našao novog trenera, dobit će ugovor na pet godina?

Podijeli :

AntonioxBorga via Guliver

Tottenham je ostao bez trenera nakon otkaza Igoru Tudoru.

Hrvatski stručnjak je vodio Spurse 44 dana i situacija je još gora nego što je bila. Tottenham je na samo bod od zone ispadanja i jasno je da su svi alarmi već odavno upaljeni te da je vrijeme za spašavanje iz brodoloma.

Uprava je jednoglasna u stavu da treba angažirati Talijana Roberta De Zerbija, a Sky Sport piše da mu je ponuđen ugovor na čak pet godina.

Razgovori su navodno vođeni prošle noći, a prema pisanju Skya uprava je uvjerena da je baš to menadžer koji ima kvalitetu i znanje da odmah napravi utjecaj na momčad.

On bi postao već treći trener Spursa ove sezone, nakon što je uz Tudora otkaz dobio i Thomas Frank. Inače, netko bi rekao da je riječ o karmi jer je Tottenham otpustio Angea Postecogloua koji je u dvije sezone u klubu donio prvi trofej u vitrine još od 2008. godine.

Tottenham je s njim osvojio Europsku ligu.

De Zerbi je do sada vodio Palermo, Benevento, Sassuolo, Šahtar, Brighton i Olympique iz Marseillea, a ni u jednom klubu nije bio dulje od tri sezone. Zato mnogi ponudu petogodišnjeg ugovora vide kao svojevrstan rizik.

Talijan slovi za trenera koji voli rizičan nogomet i koji nastoji diktirati ritam utakmice tako da njegovi igrači imaju što veći posjed lopte.